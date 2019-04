Hoe de seksverslaafde wonderboy van het golf tekende voor de “mooiste comeback uit de sportgeschiedenis”

Welgeteld 3.954 dagen had Tiger Woods (43) moeten wachten op zijn 15e ‘major’, een overwinning in een van de vier grote tornooien uit de golfsport. Maar zondag voltrok zich op de Masters – uitgerekend de plek waar in 1997 het wonderkind zich voor het eerst in volle glorie aan de wereld toonde – een mirakel. Tussen 16 juni 2008 en 14 april 2019 liggen een gebroken huwelijk, twee gigantische tabloidschandalen, vier rugoperaties, een dik dozijn minnaressen en een oneindig aantal uren van wanhoop. Geen wonder dat Twitter rondtoetert dat “de grootste comeback uit de sportgeschiedenis” zich zondagmiddag op de golfcourt van het Amerikaanse Augusta heeft voltrokken.