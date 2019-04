Oprichter Alibaba blijft werkweek van 72 uur verdedigen

Ondanks een storm van kritiek op sociale media, blijft de Jack Ma, de oprichter van Alibaba, in een nieuwe blogpost pleiten voor een 12-urige werkdag. En dat liefst zes dagen op zeven.

Jack Ma blijft zijn jonge IT-medewerkers intern warm maken voor een bedrijfscultuur van extreem overwerk. “Werken van 9 tot 9 en dat zes dagen op zeven, leidt tot enorm geluk”, zei Ma eind vorige week tijdens een interne bijeenkomst van de Chinese internetreus Alibaba.

Storm van kritiek

Dat veroorzaakte zelfs in China een storm van kritiek op sociale media, zoals op de gespecialiseerde Chinese site voor programmeurs GitHub, waar de banner 996.ICU volgens het persagentschap Bloomberg in geen tijd uitgroeide tot het populairste zoekitem. Velen verwijzen daarbij naar gevallen van IT-werknemers en ondernemers die de voorbije jaren in China zijn gestorven vanwege de aanhoudende werkstress.

Maar ondanks die felle kritiek, blijft Ma bij zijn standpunt en wijst hij in een nieuwe blogpost nogmaals mensen terecht die in de IT-wereld een klassieke 8-uren kantoorweek verwachten. “Zoals ik verwachtte, veroorzaakten mijn interne opmerkingen over het 996-werkschema veel debat en non-stop kritiek”, schrijft Ma nu. “Ik begrijp deze mensen. Ik had iets kunnen zeggen dat (politiek, red) correct was. Maar we hebben mensen in de wereld genoeg die correcte verklaringen afleggen. Wat we missen zijn waarachtige woorden die mensen doen nadenken.”

Onmenselijk

Toch neemt Ma in zijn blogpost ook wat gas terug. De oprichter van Alibaba geeft namelijk toe dat het ‘onmenselijk’ is om werknemers te dwingen extreem over te werken. Maar hij voegde er wel aan toe dat sommige werknemers dat nu eenmaal zelf willen. “Zij die zich houden aan het 996-werkschema, zijn die mensen die hun ware passie hebben gevonden, los van elke geldgewin”, werpt hij die werknemers een pluim toe.