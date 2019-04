Sven Ornelis krijgt bakken kritiek na tweets over match tussen Genk en Club Brugge

Sven Ornelis kon de Club Brugge-supporter in hem zondag moeilijk binnenhouden. Tijdens de match tussen KRC Genk en Club Brugge stuurde hij een aantal stevige tweets de wereld in. Scheidsrechter Boucaut zou onbekwaam, blind en corrupt geweest zijn. Dat is niet in goede aarde gevallen bij veel van zijn volgers.

“Het was weer een spannende voetbalzondag gisteren. Mijn favoriete clubje speelde tegen Genk. Genk stond één punt los, en maakte kans om vier punten uit te lopen op Club Brugge, maar bij winst op verplaatsing konden de mannen van Leko de leiding nemen in de competitie”, zo begint Sven Ornelis zijn blogpost over zijn twittergedrag van zondag. Na het handspel van Brandon Mechele ontstond er op twitter heel wat discussie. “Voor mij genoeg redenen en boosheid om vanuit pure supporters-emotie, en omdat deze fase het spelverloop pijnlijk kon doen kantelen, een paar heftige tweets de wereld in te sturen.”

Ornelis geeft toe dat hij wat vaker moet nadenken voor hij een tweet de wereld instuurt, maar blijft toch achter een deel van zijn tweets staan. “Ok, ‘corrupt’ was een foute en harde uitspraak. ‘Onbekwaam’ daar durf ik vandaag nog steeds van zeggen dat er toch iets voor zeggen valt.”

Na de tweets kreeg Ornelis een hoop commentaar over zich heen. “Sommige mensen noemden me dikke boulet, belachelijk aap, populist en amokmaker.” En die kritiek zal hij niet zomaar negeren, maar hij snapt dat sommige tweets reacties uitlokken. Toch is het voor Ornelis simpel: “ik ben een supporter en ik respecteer alle supporters.”

Hij wenst Genk-supporters daarom ook proficiat. “Jullie ploeg was ook gewoon beter. Ik wil graag kampioen spelen, maar op basis van jullie spel en het hele seizoen zouden jullie dat echt wel verdienen.”