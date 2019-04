Ruzie ontaardt in steekpartij: vrouw krijgt enkelband, man nog steeds kritiek

Bornem - De Mechelse onderzoeksrechter heeft de 60-jarige Diane L. uit Bornem zondagavond onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van poging tot moord. De vrouw stak zaterdagnacht haar vriend, de 58-jarige Marc V.H., neer met een mes. Het slachtoffer verkeert nog steeds in kritieke toestand.

Zaterdagnacht liep een ruzie tussen het koppel in hun woning in de Eggestraat in Bornem helemaal uit de hand. Diane L. nam een mes en haalde er één keer mee uit in de richting van haar vriend, waarmee ze al vele jaren samenwoonde. Ze trof hem in de hartstreek. De vrouw besefte onmiddellijk dat Marc V.H. er erg aan toe was en alarmeerde zelf nog de hulpdiensten.

V.H. werd in allerijl naar het UZA in Edegem overgebracht, waar hij een operatie onderging. Volgens het parket was de toestand van de man maandagvoormiddag nog steeds levensbedreigend.

Diane L. werd zaterdagnacht gearresteerd en verscheen zondagavond voor de Mechelse onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. Die besliste om de vrouw in verdenking te stellen voor poging tot moord. De vrouw werd aangehouden. Ze werd naar de gevangenis in Antwerpen overgebracht, maar eerstdaags zal ze een enkelband krijgen zodat ze haar voorhechtenis thuis kan uitzitten. Niet in de echtelijke woning maar bij een familielid.

Vrijdag moet ze voor de raadkamer in Mechelen verschijnen