Overvaller op Knokse juwelier maakt 2,5 miljoen euro buit en krijgt … 3.000 euro

Knokke-Heist - Een Litouwer heeft in de Brugse strafrechtbank zes jaar effectieve celstraf gekregen voor een gewelddadige overval op een Knokse juwelier. Bij de overval maakte een bende liefst 2,5 miljoen euro aan horloges buit. Maar de Litouwer zou naar eigen zeggen slechts 3.000 euro voor gekregen hebben voor zijn medewerking.

Op 31 juli 2013 drongen vier overvallers de juwelierszaak Lebeau-Courally in de Kustlaan in Knokke-Heist binnen. De zaakvoerder en zijn echtgenote werden bedreigd met een vuurwapen en gekneveld. Vervolgens gingen de daders aan de haal met een honderdtal peperdure horloges die een totale waarde hadden van liefst 2,5 miljoen euro. In 2015 moesten zes Litouwers zich in de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor de feiten.

Slechts één van hen kwam opdagen voor het proces en kreeg vijf jaar effectieve celstraf. Kopstuk Zilvinas R. kreeg bij verstek negen jaar effectieve celstraf. De overige beklaagden kregen bij verstek tot zeven jaar effectieve celstraf. Een van hen, Ovidijus N. (25), zat op dat moment in een Oostenrijkse gevangenis een celstraf van zes jaar uit, eveneens voor een overval op een juwelier. De man werd in januari dit jaar gelost en overgevlogen naar ons land, waar hij meteen verzet aantekende tegen zijn veroordeling tot zeven jaar cel.

“In 2013 heerste een zware economische crisis in Litouwen en liet mijn cliënt zich door een bende ronselen voor die overval in Knokke”, pleitte zijn advocate Emilie Lingier. “Hij werd met een busje afgezet en kreeg een wapen, pepperspray en zelfs een vluchtplan ter beschikking. Hij knapte het vuile werk op en kreeg hiervoor 3.000 euro. Voor ons lijkt dit een aalmoes voor een dergelijke klus, maar in Litouwen moest hij daar bijna een jaar voor werken. Van die miljoenenbuit heeft hij niets gekregen. Hopelijk kan hij na zijn jarenlange celstraf in Oostenrijk op enige mildheid rekenen.” Veel mildheid legde de rechter maandag echter niet aan de dag. Ovidijus N. kreeg slechts een jaar “korting” op zijn eerder opgelegd celstraf.