Brugge geeft hoop op gestolen beelden op

Brugge - Bijna een jaar nadat de bronzen beeldengroep van ’t Zand in Brugge gestolen werden, koestert het stadsbestuur geen hoop meer op een terugkeer. Ze gingen akkoord met het voorstel van de verzekering en kregen zo een vergoeding van 125.000 euro.

Het lijkt een onopgeloste diefstal te gaan worden, die van de bekende bronzen beeldengroep die jarenlang op ’t Zand in Brugge stond. In juni vorig jaar raakte bekend dat de beelden van de hand van kunstenaars Stefaan Depuydt en Livia Canestraro gestolen waren. En daarmee leek het onmogelijke - de beelden wogen samen meer dan vijf ton - gebeurd. “Het parket is uiteraard nog bezig met het onderzoek. Net zoals er ook nog steeds naar het Lam Gods gezocht wordt. Maar we moeten realistisch zijn. Na een jaar zoeken zullen de beelden wellicht niet meer opduiken”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Door de heraanleg van ’t Zand werden de beelden weggehaald. Ze zouden later een nieuwe, mooie plaats krijgen in het Koning Albert I-park. In afwachting werden ze gestockeerd op een braakliggend stuk grond vlakbij het crematorium De Blauwe Toren. Maar daar werden ze dus niet bijster goed bewaakt. Want onbekenden slaagden erin om de grote en loodzware beelden ongemerkt op te laden en mee te nemen.

Kort na de diefstal werd meteen druk gespeculeerd. Ging het om een kunstroof of was het toch een geldkwestie? Of zou iemand de werken in het Brugse willen saboteren? Bijna een jaar later werd echter nog geen enkele vraag beantwoord. Ook de burgemeester gelooft niet meteen meer in een positieve afloop. “Al wil ik de hoop nu ook niet meteen volledig laten varen. Je weet maar nooit”, zegt hij.

Daarom werd vorige week besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de verzekeringsmaatschappij. De stad Brugge aanvaardde 125.000 euro om het verlies van de beeldengroep te compenseren. “De bedoeling is om het geld opnieuw te investeren in een kunstwerk”, zegt de burgemeester. “Maar welk kunstwerk of waar dat dan zal komen is nog niet beslist.”