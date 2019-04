Vincent Kompany gaat nog minstens een jaartje door

Vincent Kompany gaat nog minstens een jaar door als profvoetballer. En hij hoopt dat te doen bij Manchester City. Dat heeft de 33-jarige verdediger maandag gezegd in een interview aan talkSPORT .

“Oh ja, ik ga volgend jaar zeker nog voetballen.” Vincent Kompany neemt in een interview met talkSPORT alle twijfel weg over zijn toekomst. Zijn contract bij Manchester City loopt op het einde van het seizoen af, maar de 33-jarige verdediger zou volgend seizoen ook nog graag het blauwe truitje van The Citizens blijven dragen.

Kompany is met zijn tien seizoenen de langst dienende speler in de huidige kern van Manchester City en werd onlangs nog verkozen tot beste buitenlandse verdediger aller tijden in Premier League. Toch liet trainer Guardiola zich ontvallen dat Kompany niet “louter op basis van sentimentele redenen een contractverlenging zou krijgen”.

Als het van Kompany afhangt, blijft hij toch in Manchester. “Ik ben hier een deel van de familie, dus zullen we met deze situatie omgaan als in een familie. Of we er nu uitkomen of niet, dat zal niks veranderen aan de relatie die ik met deze club heb. Maar een contractverlenging is nu nog geen prioriteit. Een ding is zeker: ik wil spelen en proberen om nog prijzen te pakken.”

“Als je op het einde van je carrière komt, geniet je dubbel zo veel van het voetbal. En dat doe ik nu ook.”

Kompany speelde dit seizoen 1.246 minuten voor Manchester City. Zondag was hij na enkele weken blessureleed opnieuw aanvoerder.

