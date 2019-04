Californië wil mini-shampoos verbieden

In de badkamer van een hotel de zeepjes en shampoos meegrissen, het kan verleden tijd zijn. In Californië ligt een wetsontwerp op tafel om de mini-flesjes te verbieden. Hiermee wil de staat zijn aandeel plastiek verminderen.

De wet zou de man invoeren voor alle verblijfsplekken in de staat, alles onder 340 milliliter wordt dan verboden. “Het plastiek dat we produceren vermeerdert exponentieel, we moeten ons steentje bijdragen voor een beter klimaat en vermijden dat deze plastics in onze wateren terechtkomen”, zegt parlementariër, Ask Kalra. Hotels of andere publieke plaatsen die de wet overtreden zouden een boete kunnen krijgen tot 2.000 dollar.

Gouverneur Gavin Newsom, zal beslissen of het wetsontwerp ook effectief wet wordt. De hotelketen Mariott ziet alleszins geen probleem, zij kondigen al aan om de mini-flesjes te veranderen door grotere bussen.