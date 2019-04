Al 40 miljoen dollar voor Trump-campagne ingezameld

De verkiezingen voor de Amerikaanse president in 2020 zijn nog ver, maar president Trump wist dit jaar al 30 miljoen dollar voor zijn campagne in te zamelen. Dat is ongeveer evenveel als de top 2 kandidaten voor de Democraten.

Trump is bezig met een serieuze oorlogskas aan te leggen. De herverkiezingscampagne van Trump telt in totaal al 40,8 miljoen dollar. ‘Op de voet’ volgt Democraat Bernie Sanders die zijn tweede gooi naar het presidentschap doet. Hij haalde al 28 miljoen op. Californische senator, Kamala Harris moet het voorlopig met 12 miljoen stellen.

Bij de Democraten is het overigens nog niet zeker wie het tegen Donald Trump zal opnemen. Nog 18 kandidaten strijden naar de nominatie van hun partij. Trump was er iets vroeger bij, hij diende zijn kandidatuur voor de herverkiezing in, in januari 2017, zijn eerste maand als president.