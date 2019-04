Wetenschappers printen 3D hart met menselijk weefsel

Israëlische wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd een hart te printen met menselijk weefsel. Ze gebruikte hiervoor een 3D-printer.

#BREAKING: Israeli scientists successfully create a 3D heart with human tissue.



They hope that in the future, this technology could replace donating organs. Wow! pic.twitter.com/zqceyqJ8zc — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 15 april 2019

Tot hier toe waren wetenschappers er enkel nog maar in geslaagd om eenvoudige menselijke zaken te printen, zonder bloedvaten of zenuwen. Maar deze breakthrough in Tel Aviv kan significant zijn. “Het is de eerste keer dat iemand er in slaagt om een volledig werkend hart met cellen, bloedvaten en hartkamers te printen”, zegt professor Tal Dvir. “Dit hart bestaat uit menselijke cellen en is genetisch aangepast aan de biologische kenmerken van de patiënt. Ons hart is momenteel nog klein, ongeveer de grootte van een konijnenhart.” De onderzoekers gaan het hart nu in het labo testen in de hoop het ook te doen kloppen als een hart.

Het doet de hoop rijzen dat we binnen een tiental jaar falende organen bij mensen gewoon kunnen printen in plaats van te wachten op een orgaandonor.