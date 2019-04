Eerste Vlaamse kijkers lovend over laatste ‘Game of Thrones’-seizoen: “Je ziet het aankomen, en toch schrik je je een bult”

Meer dan anderhalf jaar hebben hordes volgelingen op de ontknoping moeten wachten. Nu is het dan eindelijk zover: de eerste van zes állerlaatste afleveringen van ‘Game of Thrones’ is er. De superfans die als eerste in Vlaanderen wilden kijken, moesten daarvoor zondagnacht uit bed. Dat bleek de moeite waard. “Wie niet vroeg kijkt, riskeert dat social media verklappen wat er zal gebeuren.”