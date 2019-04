Onkruidverdelgers zetten haag in lichterlaaie

De haag was in geen tijd verdwenen Foto: Bert Feys

Roeselare / Diksmuide - Gemeenten gebruiken al een tijdje geen giftige onkruidverdelgers meer voor het milieu. In de plaats daarvan wordt het onkruid weggebrand, helaas ging dat maandagmiddag mis in Diksmuide, de hele haag ging in vlammen op.

Het zijn de medewerkers van De Groene Kans die bezig waren met het groen onderhoud in de Pluimstraat. Terwijl ze het onkruid van de stoep wilden wegbranden, vatte de sparrenhaag vuur. Een serieuze brand zette alles al gauw in lichterlaaie en ook een groot stuk van de gazon raakte beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen maar van de haag schoot nog weinig over.