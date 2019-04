Julen stierf kort na zijn val in boorschacht, reddingswerkers treffen geen schuld

De kleine Julen is drie maanden geleden in het Zuid-Spaanse Totalán onmiddellijk na zijn val in een booschacht aan zijn zware hoofdverwondingen overleden, dat heeft een lijkschouwing bewezen.

Het tweejarige jongetje bleef op 13 januari na het ongeval nog maar enkele minuten in leven, zo staat in de slotconclusie van de pathologen, die de lijkschouwing hebben uitgevoerd. De experten sloten uit dat het gebruik van een houweel bij de reddingsoperatie medeverantwoordelijk was voor de dood van de kleine, zoals in februari een rapport speculeerde.

Dat rapport was van de hand van door architect Jesús María Flores, die eerder al kritiek had op de reddingsoperatie. De advocaten van de eigenaar van de finca, op wiens eigendom het ongeval plaatsvond, hadden dit document vervolgens voorgelegd aan de bevoegde rechter.

De krant El Mundo citeerde maandag gerechtelijke kringen die zegden dat bij de lijkschouwing geen overeenkomstige wonden op de schedel van het kind werden aangetroffen en de reddingswerken met een houweel pas vier uur waren begonnen na de val van Julen, die toen al dood was.

De jongen was in een meer dan 100 meter diepe, illegaal gegraven boorschacht voor een waterbron gevallen. Zijn levenloos lichaam werd twee weken later op een diepte van 70 meter gevonden, nadat reddingswerkers een parallelle schacht hadden geboord.