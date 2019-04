Vechtpartij in Noordstation: man krijgt kapot glas in gezicht geduwd

Brussel - Bij een ruzie in het Brusselse Noordstation is maandag een man zwaargewond geraakt. Hij kreeg een kapot geslagen glas in het gezicht geduwd en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen begon de ruzie in de buurt van de fietsstallingen. Nadien gingen de mannen elkaar opnieuw te lijf in de grote hal van het station. Nog voor de politie kon optreden, werd een man bewerkt met een stukgeslagen glas. Hij raakte zwaargewond in het aangezicht en is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Meer details ontbreken nog. Maar volgens de politie is minstens één verdachte opgepakt in de buurt van het station.

Het aantal vechtpartijen in en rond en Noordstation, vaak met gebruik van steekwapens, verontrust de politiediensten.

Het CCN-gebouw, waarin het Noordstation ligt, is al maanden een pleisterplaats voor transmigranten maar ook voor drank- en drugsverslaafden. Die zorgen voor zo veel overlast dat de bussen van De Lijn er binnenkort niet meer stoppen. Er komt een tijdelijke halte buiten op het Noordplein.