Gedaan met roken in Vrijbroekpark Mechelen, eerste rookvrij park in Vlaanderen

Mechelen - Het provinciaal domein Vrijbroekpark in Mechelen is het eerste park in Vlaanderen dat bijna volledig rookvrij wordt. Het provinciebestuur zal niet sanctioneren wanneer er gerookt wordt maar mensen wel sensibiliseren om het roken te laten in de nabijheid van kinderen.

Vanaf vandaag/maandag kan in het Vrijbroekpark in Mechelen slechts nog op twee plaatsen worden gerookt, ver weg van speeltuinen en tavernes. Het provinciebestuur plaatste hiervoor verschillende borden die duidelijk maken dat niet roken in het park de standaard is. “We gaan roken niet verbieden maar wel ten sterkste afraden”, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). “Deze week is het de week van de provinciale domeinen waarvoor we als baseline ‘Kom op adem’ hebben gekozen, een rookvrij park past dus perfect binnen die gedachte.”

Het provinciaal domein Vrijbroekpark wordt als eerste parkdomein in Vlaanderen rookvrij gemaakt. Het gaat om een pilootproject dat aan het einde van het seizoen, in september dus, wordt geëvalueerd. “Niet alleen zullen we onze kinderen in een gezondere omgeving kunnen laten spelen, maar we zullen ook van een berg peuken verlost zijn”, zegt De Haes nog.

Ook Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker, meent dat deze ontradende aanpak de beste is. “Jaarlijks krijgen 40.000 Vlamingen kanker, een derde van die kankers is veroorzaakt door tabak”, zegt hij. “We vragen mensen niet te roken in het bijzijn van kinderen want zien roken doet roken. We streven er zo naar dat dit de eerste #generatierookvrij wordt.”

Mechels kinderburgemeester Jaan Roelens vraagt de volwassenen het rookverbod te respecteren. “Rook nooit in een spel- of sportomgeving, of gewoon waar kinderen in de buurt zijn”, zegt hij.

Het provinciaal domein Vrijbroekpark is het eerste park in Vlaanderen dat rookvrij wordt gemaakt, eerder waren ook de domeinen van Sport Vlaanderen in #generatierookvrij gestapt, de Zoo en verschillende pretparken volgen het voorbeeld eerstdaags.

LEES OOK. Recreatief vissen kan voortaan gratis in Vrijbroekpark