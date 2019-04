Cannabisplantage kost Kortrijkzaan speedboot, Ferrari en 155.000 euro

Kortrijk - Een veertiger uit Kortrijk is maandag veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft effectief, en een boete van 24.000 euro voor het kweken van cannabis. De man is ook zijn speedboot en Ferrari kwijt. Zijn twee kompanen kregen een celstraf van twintig maanden, waarvan de helft effectief, en moeten 75.000 euro terugbetalen.

De plantage in de Koolkapperstraat in Kortrijk werd in de zomer van 2017 ontdekt na klachten over een indringende wietgeur. In de loods groeiden meer dan vijfhonderd planten. De speurders vonden ook 9,5 kilogram cannabis die kort daarvoor werd geoogst. De huurder van het gebouw, een veertigjarige arbeider uit Kortrijk, werd opgepakt maar weigerde lange tijd om een verklaring af te leggen. Pas na enkele maanden gaf hij toe dat er nog twee anderen bij de plantage waren betrokken. Het ging om een Nederlander en zijn vriendin, die volgens hun advocaat af en toe hielpen om de planten te verzorgen.

Uit het onderzoek bleek dat de Kortrijkzaan er een luxueuze levensstijl op nahield. Hij had onder andere een Ferrari en een speedboot. Het parket berekende dat er gedurende minstens drie jaar cannabis gekweekt werd, goed voor 1,1 miljoen euro aan drugswinst.

Maar de Kortrijkse strafrechter oordeelde maandag dat slechts tien maanden bewezen waren. Hij veroordeelde de hoofdbeklaagde tot een verbeurdverklaring van 155.350 euro. Ook de speedboot en de luxewagen werden in beslag genomen. Daarbovenop komt nog een boete van 24.000 euro. De twee andere beklaagden moeten samen 75.000 euro aan drugsgeld terugbetalen en kregen elk een celstraf van twintig maanden. Voor het illegaal aftappen van elektriciteit moeten het trio samen nog 44.971 euro betalen aan Gaselwest.