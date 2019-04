Internationale vluchten Jet Airways blijven aan de grond tot 19 april

De internationale operaties bij de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways blijven voorlopig geschorst, al zeker tot donderdag 19 april. Dat maakte topman Vinay Dube maandag bekend in een brief aan het personeel. Reden is dat de luchtvaartmaatschappij er niet in geslaagd is een tussentijdse financiering te verkrijgen van de banken, luidt het.