Onbekende man gooit jongetje van derde verdieping

In het Amerikaanse Bloomington is een jongetje van vijf levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij van de derde verdieping van een winkelcentrum werd gegooid. De dader is een onbekende man die geen enkel motief leek te hebben voor zijn daad. In amper een dag tijd schonken Amerikanen al een kwart miljoen dollar om de jongen te helpen.

De 5-jarige Landen Hoffman was vrijdag samen met zijn moeder in het winkelcentrum nabij Minneapolis toen hij plots door een 24-jarige man werd opgetild en over het balkon gegooid. Dader Emmanuel Deshawn Aranda zette het op een lopen, maar werd intussen ingerekend en beschuldigd van poging tot moord. Hij is geen onbekende voor de politie en werd eerder al eens opgepakt voor mishandeling en vernieling, maar had geen enkele relatie met de jongen of zijn familie. Het is raden naar wat hem bezielde.

Dader Emmanuel Deshawn had geen enkele relatie met de jongen of zijn familie Foto: EPA-EFE

Landen vecht intussen in het ziekenhuis nog steeds voor zijn leven. Al lijkt zijn toestand wel stabiel. Zijn familie riep via sociale media op om te bidden voor hem. Er werd ook een inzameling gestart om de medische kosten te dekken. In nog geen dag tijd werd het beoogde bedrag van een kwart miljoen dollar - 221.000 euro - gehaald. Intussen staat de teller al op 274.000 euro.