Kabel van ‘death ride’ begeeft het in Thailand: toerist stort te pletter

Een 25-jarige toerist uit Canada is afgelopen zaterdag om het leven gekomen in Thailand. De jongeman stortte meer dan 100 meter naar beneden toen een kabel het begaf tijdens een ‘death ride’.

De Canadees was samen met zijn vriendin en enkele vrienden op vakantie in het noorden van het Aziatische land, in de toeristische provincie Chiang Mai, toen het noodlot toesloeg. De vrienden besloten om allemaal de ‘death ride’-attractie Flight of the gibbon in het dorpje Mae Kampong te doen, maar bij de 25-jarige jongeman liep het fout. Vrijwel meteen na zijn vertrek knakte de kabel en viel hij meer dan 100 meter naar beneden. Hij overleefde de klap niet.

De attractie, die ongeveer vijf kilometer lang is en 33 platformen telt, werd voorlopig gesloten voor het publiek en de politie is een onderzoek gestart naar het incident. Mogelijk werd de gewichtslimiet overschreden of was er sprake van nalatigheid bij de uitbaters.

“Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van het slachtoffer”, verklaarde het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken aan BBC. De nabestaanden krijgen bijstand van het Canadese consulaat in Thailand.

In 2016 werd de Flight of the gibbon ook al eens gesloten nadat drie Israëlische toeristen met elkaar in botsing kwamen en naar beneden vielen. Zij liepen echter geen levensbedreigende verwondingen op.