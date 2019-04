Transgendervrouw aangevallen na auto-ongeluk

Het auto-ongeluk gebeurde in de Texaanse stad Dallas. Na het ongeluk is het in eerste instantie de transgender vrouw die zich druk maakt terwijl een groep mensen toekijkt. Even later wordt de vrouw aangevallen. Een groep begint de vrouw te slaan en stampen. Het zijn uiteindelijk andere omstaanders die ingrijpen om de transgender te beschermen.

De politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Het gaat om de 29-jarige Edward Thomas die een rol zou gespeeld hebben in de aanval. Het slachtoffer mocht het ziekenhuis intussen verlaten.

Mogelijks was er homohaat in het spel. Zo zouden er enkele homofobe uitspraken zijn gedaan. De politie onderzoekt de zaak. De burgemeester, Mike Rawlings veroordeelt het geweld ten stelligste op twitter. “Ik heb de beelden gezien waarop een vrouw wordt aangevallen door een massa. Ik ben in contact met de politie en hij verzekerde me dat er een grondig onderzoek lopende is, ook naar het feit of het om homohaat gaat. Wij tolereren dit gedrag tegen onze LBTQ-community niet.”

Statement: Chief Hall alerted me this morning to the assault at the Royal Crest Apartments and I have seen a video of what happened. I am extremely angry about what appears to be mob violence against this woman. I am in contact with the chief and she... https://t.co/zlr5TN68Ic https://t.co/FvO9ALT13j