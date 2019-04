Belg krijgt Proximus-factuur van 5.463,17 euro voor WiFi-gebruik op vlucht naar Dubai

Een Waalse blogger heeft van Proximus een gigantische factuur gekregen voor internetgebruik via WiFi op een vlucht naar Dubai. Hij moet nu in totaal 5.463,17 euro betalen. De telecomoperator waarschuwt klanten om voor vertrek altijd te kijken of er WiFi op het vliegtuig is en wat het kost. Maar vooral ook om de instellingen op het toestel na te kijken.

De man nam het vliegtuig naar Dubai en bleef onderweg online verbonden via WiFi. Niet zo abnormaal, was het niet dat alle maatschappijen dezelfde tarieven hanteren. Als het signaal op bepaalde vluchten niet sterk genoeg is, schakelen sommige maatschappijen je door op een peperdure satellietverbinding. Dat is niet alleen op vliegtuigen het geval, ook op sommige cruiseschepen is dit gebruikelijk. En dan begint de rekening snel aan te dikken.

“Eens je boven de 60 euro van je normale factuurbedrag komt, blokkeren we de verbinding automatisch. Tenzij je dat zelf gedesactiveerd hebt op je toestel, zoals dat hier het geval was”, zegt Fabrice Gansbeke van Proximus.

Waarschuwingsberichtjes

En dus is de klant zelf verantwoordelijk. “Nadien heeft de man in kwestie ook verschillende waarschuwingsberichtjes gekregen van ons om hem er op te wijzen dat hij ver over zijn normaal bedrag zat. Maar er kwam geen reactie en hij bleef gewoon verder doen, zodat de rekening maar bleef oplopen.”

“Ik heb die berichtjes pas gekregen toen we geland waren en ik van het vliegtuig stapte”, beweert hij. Proximus bewist dat, maar wil hierover geen discussie voeren in de media.

“Commerciële geste”

“Het is de eerste keer dat de klant dit meemaakt en we zullen met hem samenzitten om een oplossing te zoeken en hem een commerciële geste voor te stellen. Maar we gaan hem vooral ook wijzen op de gevaren en de instellingen op zijn mobiel toestel nakijken”, zegt Gansbeke.

Proximus waarschuwt klanten die met het vliegtuig reizen om vooraf goed te kijken wat de WiFi-voorwaarden zijn bij die maatschappij en zich bewust te zijn van de risico’s wanneer ze bepaalde waarschuwingstools op hun toestellen desactiveren.