Brand in flat waar kinderen van amper 2, 4 en 12 alleen thuis zijn: “Schrijnend geval van kinderverwaarlozing”

Aalst - Een boodschappentrolley die tegen de verwarming stond, vatte maandagochtend vuur in een appartement in Aalst waar op dat ogenblik drie kinderen van amper twee, vier en twaalf jaar alleen waren achtergebleven. Hun moeder was gaan werken. “Een schrijnend geval van kinderverwaarlozing”, vindt de burgemeester. De kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Een passant had opgemerkt dat er rook uit het raam kwam van een appartement op de tweede verdieping van een pand in de Welvaartstraat. Hij belde onmiddellijk de brandweer, die snel kon ingrijpen. Ter plaatse ontdekte de brandweer dat er drie jonge kindjes aanwezig waren in de flat. “Ze waren amper twaalf, vier en twee jaar oud en aan hun lot achtergelaten. Hun moeder, die alleen voor de kinderen zorgt, was gaan werken”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Dat kan wat mij betreft hoegenaamd niet door de beugel. Je kinderen laat je niet alleen achter. Ook niet om te gaan werken. De schade is beperkt maar dit had veel erger kunnen aflopen als de passant de hulpdiensten niet tijdig had verwittigd.”

Voor alle veiligheid werd het drietal overgebracht naar het OLV-ziekenhuis. Vooral het jongste kindje had veel rook ingeademd en moest daardoor voortdurend hoesten.

De politie probeerde intussen de moeder te bereiken. “Toen dat lukte, stond ze niet bepaald te springen om naar huis te komen, maar men heeft haar blijkbaar toch kunnen overtuigen om dit te doen”, gaat D'haese verder. “Ze maakte een verwarde indruk en bleek zich van geen kwaad bewust. Ze vroeg zelfs niet hoe het met haar kroost ging. Ik ben er dan zelf maar over begonnen.”

De politie heeft een proces-verbaal opgesteld dat overgemaakt zal worden aan het jeugdparket. Samen met de sociale dienst zal nu bekeken worden hoe het nu verder moet met het gezin. “Het was wat mij betreft een schrijnend geval van kinderverwaarlozing. Ik hoop dat de bevoegde diensten hun verantwoordelijkheid zullen opnemen om dergelijke drama's in de toekomst te vermijden”, besluit D'haese.