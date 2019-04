Bijna één miljoen euro voor Brusselse fuifzalen

Brussel - De Vlaamse gemeenschapscommissie kent 900.000 euro aan infrastructuursubsidies toe aan drie fuifzalen in Molenbeek, Anderlecht en Brussel-stad. Dat maakt bevoegd collegelid Pascal Smet (sp.a) bekend in een persbericht. Jongeren die een fuif willen organiseren kunnen voortaan terecht op fuiven.brussels met al hun vragen.

De roep om toegankelijke locaties voor het organiseren van fuiven klinkt al langer bij de Brusselse jongeren, maar er zijn simpelweg te weinig en vaak te dure zalen. “We investeren bijna één miljoen euro aan een mix van zalen die ook bijdragen aan de ontwikkeling van de kanaalzone. En omdat er meestal geen hele week door wordt gefeest, denken we aan gedeeld gebruik”, zegt Pascal Smet.

De vzw Recyclart krijgt voor de ombouw van haar nieuwe locatie in Molenbeek een subsidie van 491.000 euro toegekend. Het wordt gebruikt om een box-in-the-box fuifzaal te creëren in hun hangar en om de expo- en bureauruimte in orde te brengen. In mei is de site operationeel. De Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht krijgt 250.000 euro om De Koer, een zaal van 400 vierkante meter met een capaciteit 300 personen, in te richten als polyvalente ruimte. Vanaf 2020 weerklinkt hier muziek.

De derde subsidie van 180.000 euro gaat naar Buda vzw, gehuisvest in de voormalige Eternitfabriek aan de Vaartdijk in Haren. Een hangar van 405 vierkante meter wordt er omgevormd tot een polyvalente zaal voor fuiven met een capaciteit tot 800 jongeren. Het wordt vanaf september de ideale locatie voor de grotere feesten.

LEES OOK.Gemeenschapscentrum De Rinck opent de deuren