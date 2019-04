Waarom Philippe Geubels wel bij koning Filip op de koffie mag en andere komieken niet

Het meest verrassende filmpje van de dag op sociale media? Koning Filip die komiek Philippe Geubels op audiëntie ontvangt en samen met hem grapjes maakt. Neen, dit is geen pr-stunt om de houterige vorst hip te maken, klinkt het op het paleis. Maar in het rijtje van eerdere stunts – denk Tomorrowland, kitesurfen en taekwondo – past dit in de profilering van het ‘merk koning Filip’.