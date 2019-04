Jongetje (9) doodgebeten door hond nadat vrienden van de familie hem alleen in caravan achterlieten

Een negenjarig jongetje is zaterdag om het leven gekomen in een Brits vakantiepark. Het jongetje werd doodgebeten door de hond van het koppel volwassenen, vrienden van de familie, waarmee hij op vakantie was. Zij hadden het jongetje even alleen achtergelaten in de caravan.

Het drama vond zaterdag plaats in het Tencreek Holiday Park in Looe (Cornwall). Het koppel waarmee hij op vakantie was, had de negenjarige Frankie Macritchie uit Plymouth even alleen achtergelaten in hun caravan om bevriende buren in het vakantiepark te bezoeken.

Voorlopig is niet bekend waarom, maar op een gegeven moment viel de hond van het koppel - “een bulldog-type” volgens de politie - het jongetje aan. Frankie werd gevonden door andere vakantiegangers, die de hulpdiensten verwittigden. Toen die arriveerden, reageerde Frankie niet meer. Even later werd het overlijden van het jongetje vastgesteld.

De 28-jarige vrouw van het koppel werd even opgepakt op verdenking van doodslag, maar werd intussen weer vrijgelaten. De hond, die al vier keer eerder iemand had aangevallen, werd naar een kennel gebracht. Het is nog niet duidelijk of ze het dier gaan laten inslapen.