Mueller-rapport over onderzoek naar Russische inmenging wordt donderdag gepubliceerd

Het rapport van speciale aanklager Robert Mueller over het Rusland-onderzoek en president Donald Trump, wordt waarschijnlijk donderdagochtend gepubliceerd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie maandag, aldus Amerikaanse media.

Het langverwachte 400 pagina’s tellende rapport werd in maart afgerond, waarna Justitieminister William Barr een samenvatting van vier bladzijden publiceerde. Daaruit bleek dat het niet bewezen is dat het campagneteam van Trump samenspande of samenwerkte met de Russische regering om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Hoewel Mueller zelf in het rapport schreef dat het rapport de president niet vrijpleit, sprak Trump zelf over een totale vrijspraak.

Mueller formuleerde bovendien geen conclusies over de vraag of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Barr en viceminister van Justitie Rod Rosenstein concludeerden daaruit dat er niet voldoende bewijzen waren om een gerechtelijke procedure te starten daaromtrent.

Na de publicatie van de vier bladzijden, eisten de Democraten de vrijgave van het volledige rapport. Ze willen zo te weten komen of Barr, die zich steeds erg kritisch heeft opgesteld tegenover het onderzoek van Mueller, de feiten wel op een juiste manier weergeeft. Indien het volledige rapport niet tegen het einde van de week wordt vrijgegeven, plannen de Democraten gerechtelijke stappen.

Barr kondigde eerder al aan dat het rapport geredigeerd zou worden, onder meer om vertrouwelijke informatie en informatie over nog lopende onderzoeken geheim te houden.

De minister van Justitie verschijnt op 1 en 2 mei voor de juridische commissies van het Huis van Afgevaardigden en van de Senaat in verband met het rapport.

