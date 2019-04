Keniaan Cherono wint 123e marathon van Boston

De Keniaan Lawrence Cherono heeft maandag de 123e editie van de marathon van Boston op zijn naam geschreven.

In de Noord-Amerikaanse stad werkte de dertigjarige Keniaan de marathon af in 2u07:57 en daarmee liet hij in de sprint de Ethiopiër Lelisa Desisa (2:07.59), winnaar van de marathon van Boston in 2013 en 2015 en afgelopen jaar winnaar van de marathon van New York, achter zich. Met Kenneth Kipkemoi (2u08:07) mocht er een tweede Keniaan het podium op.

Bij de vrouwen ging de zege in 2u23:31 naar de Ethiopische Worknesh Degefa. De 28-jarige Degefa was 42 seconden sneller dan de Keniaanse Edna Kiplagat. De Amerikaanse Jordan Hasay kwam als derde over de meet in Boston, op 1:49 van de winnares.