Notre-Dame in Parijs staat in brand: vlammen slaan uit het dak

Notre Dame in Parijs staat in lichterlaaie Foto: rr

Er stijgen momenteel grote rookpluimen op uit de bekende kathedraal Notre Dame in Parijs. De brandweer is ter plaatse. De oorzaak is nog niet bekend, maar er lijkt geen kwaad opzet in het spel.

Bekende Notre-Dame in Parijs staat in brand. Video: Het Nieuwsblad

De brand is maandagavond uitgebroken op de zolder, de vlammen slaan uit het dak. De rook lijkt vooral vanuit het middenschip te komen. De rookpluimen zijn dik en tot ver buiten het centrum te zien. Er waren renovatiewerken bezig aan de kathedraal en dat zou de oorzaak kunnen zijn. In eerste instantie wordt gedacht aan een accidentele brand, er zou geen kwaad opzet mee gemoeid zijn.

De brandweer heeft nog een hele opdracht voor zich, ze geraken moeilijk tot bij de vlammen die zich blijven verspreiden.

Het hele gebouw werd ontruimd. De brandweer is nog maar pas ter plaatse. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo spreekt van een “vreselijke brand”. Er is een grote vrees dat het bouwwerk niet meer te redden valt. De iconische ‘flèche’ is al volledig afgebrand en viel net neer.

De kathedraal staat op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs. Het gebouw is een van de grootste toeristische trekpleisters van de Franse hoofdstad. De bouw van de kathedraal is in 1163 gestart.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 april 2019

What a sad sight in Paris this evening.#NotreDame pic.twitter.com/RZNldwoAhp — Myth Addict (@MythAddict) 15 april 2019