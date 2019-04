Messi en Dembélé speelklaar bij FC Barcelona voor return tegen Manchester United

FC Barcelona kan dinsdagavond in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen het Manchester United van Romelu Lukaku rekenen op Lionel Messi en Ousmane Dembélé, zo bevestigde Barça-coach Ernesto Valverde maandag op de persconferentie. Barcelona verdedigt dan een 0-1 zege uit de heenwedstrijd.

Messi kreeg vorige week in die heenwedstrijd op Old Trafford een klap in het aangezicht van Chris Smalling en was er afgelopen weekend uit voorzorg niet bij in La Liga tegen Huesca. Met een bijna volledig B-elftal kwamen de Catalanen daar niet verder dan een scoreloos gelijkspel. “Messi is helemaal hersteld van die klap”, bevestigde Valverde. “Twee dagen nadien was hij al aan de beterhand. Er is dan ook geen enkel probleem meer voor de terugmatch.”

In Nou Camp krijgt de Argentijnse international dinsdag een mooie gelegenheid om af te rekenen met een vervelende statistiek. In de kwartfinales van de Champions League kon Messi immers al twaalf wedstrijden op rij niet meer scoren, zijn laatste doelpunt dateert er van 2013. “En dus heeft hij net meer kans om dinsdag een keertje te scoren”, lachte Valverde. “Statistieken zeggen vaak meer over het verleden dan over de toekomst. We kunnen niet voorspellen wat er zal gebeuren, maar je kan uit zo’n zaken wel motivatie halen.”

Naast Messi is ook Ousmane Dembélé klaar voor de komst van de Mancunians. De Fransman speelde afgelopen weekend een uur nadat hij vier weken out was met een dijbeenblessure. “Hij is dinsdag beschikbaar. Het is mogelijk dat hij zal starten, maar daar zeggen we niets meer over. Zaterdag speelde hij zestig minuten en dat was zo voorzien. Het valt echter af te wachten of hij negentig minuten aankan.”

De Catalaanse oefenmeester is overigens op zijn hoede, nadat ManU in de vorige ronde in de terugwedstrijd in Parijs nog uit een zo goed als verloren positie terugkwam. “In de Champions League hebben ze dit jaar drie van hun vier wedstrijden op verplaatsing gewonnen en vaak viel de beslissing pas in de slotminuten, zoals tegen PSG en Juventus. We moeten dus waakzaam zijn.”