Ajax heeft zorgen voor return tegen Juventus: Frenkie de Jong is onzeker

Trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat hij Frenkie de Jong dinsdagavond kan opstellen in de uitwedstrijd van Ajax tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. “We zijn positief en Frenkie is dat ook”, zei de coach. “Maar het is echt even afwachten. Het is zaterdag pas gebeurd. We leven van uur tot uur, van dag tot dag. We zijn bereid een verantwoord risico te nemen. Frenkie moet goed naar zijn lichaam luisteren en uiteindelijk neem ik de beslissing.”