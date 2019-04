Eeuwenoude Notre-Dame al jaren werelderfgoed

De Notre-Dame de Paris, in het Nederlands ’Onze-Lieve-Vrouwekathedraal’, waar maandagavond een grote brand woedt, is een kathedraal op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs.

De eerste steen werd gelegd in 1163. Maurice de Sully, destijds bisschop van Parijs, geldt als de bouwmeester van de imposante kerk. In 1845 volgde een grote renovatie, die 23 jaar duurde. Dat was om de schade te herstellen die bij de Franse Revolutie was aangericht. Er werden toen ook veel kunstwerken uit de kerk geroofd.

Karakteristiek zijn de twee torens, om onduidelijke redenen nooit afgebouwd, die 69 meter hoog zijn. Ook kenmerkend zijn de luchtbogen. Eén van die torens is nu reeds volledig verloren.

De kathedraal is opgetrokken in een vroeggotische stijl. De westgevel is versierd met beeldhouwwerk. De beroemde waterspuwers, afgebeeld als monsters, stammen uit de middeleeuwen. Het gebouw is ongeveer 130 meter lang, 48 meter breed en 35 meter hoog, en heeft vijf schepen (ruimtes). Het zeer bijzondere orgel in de kerk bestaat uit maar liefst 7000 pijpen en is eind vorige eeuw helemaal gerenoveerd.

Doornenkroon

In 1804 kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf tot keizer in de Notre-Dame en ook zijn er veel presidenten, schrijvers en militairen begraven. De kerk herbergt enkele relikwieën van Christus: de doornenkroon, een stuk uit het kruis en van de spijkers die zouden zijn gebruikt bij de kruisiging. Of die door de brand zijn aangetast, is vooralsnog onduidelijk.

De kathedraal kreeg ook veel bekendheid door het boek van Victor Hugo: De Klokkenluider van de Notre-Dame. Er hangen ook echt klokken, die elk honderden kilo’s wegen.

De Notre-Dame is een kerk van de Rooms-Katholieken. De aartsbisschop van Parijs heeft er zijn domicilie. Ook zijn er nationale vieringen. De toegang is gratis. Miljoenen mensen brengen jaarlijks een bezoek aan de kathedraal.

De uitvinding van de gotiek

“De Notre-Dame is misschien het belangrijkste symbool van de Franse architectuur”, zegt journaliste en Frankrijk-kenner Mia Doornaert. “Dit is het toppunt van de Gotische architectuur, de bouwstijl die het mogelijk maakte voor hoger dan voorheen te bouwen, dankzij de gewelven-structuur. De Gotiek maakte het mogelijk om licht binnen te brengen in kerken.”

Vandaag is de Notre-Dame veel meer dan een kathedraal. Veel meer dan een plek van gebed. De Notre-Dame is het symbool dat Parijs verenigd. De plek waar de Parijzenaars weten waar ze heen moeten op momenten van diepe rouw zoals de aanslagen van Charly Hebdo of in de Bataclan. Dan werden in de Notre-Dame diensten gehouden, die de verschillende godsdiensten overstijgen. “Zelf een agnost als Mitterand kreeg in de Notre-Dame een uitvaart”, zet Mia Doornaert.

In tekenfilms

De Notre-Dame is ook de inspiratie voor andere kunstenaars. Natuurlijk is er het wereldbekende verhaal van de klokkenluider van de Notre-Dame van Victor Hugo. Met de hartbrekende geschiedenis tussen Quasimodo en de mooie Esmeralda. Maar de kathedraal en omgeving zijn ook het decor waartegen de animatiefilms The Aristocats en Ratatouille spelen.