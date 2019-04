Vlamingen waren vlakbij toen de brand uitbrak, “mensen staan te huilen langs de oevers van de Seine”

Journaliste Karin Vanheusden is eveneens ter plaatse. “We zaten te eten op nog geen kilometer van de Notre-Dame toen de nieuwsflits plots op een groot televisiescherm te zien was. Zelfs de kok kwam uit zijn keuken om te zien wat er aan de hand was. Het duurde niet lang of iedereen ging naar buiten, om te zien wat er nu eigenlijk exact aan de hand was”, zegt Vanheusden.

“We keken toe hoe door brand langzaam maar zeker de torenspits in elkaar stortte. Ik snap niet goed waarom, maar we zien eigenlijk heel weinig bluswerkzaamheden. Er cirkelen helikopters boven de Notre-Dame, maar van waar wij staan zien we maar één brandslang blussen.”

“Ik sta hier tussen allemaal Parijzenaars die verslagen naar de vlammen kijken”, klinkt het. “Het is echt een bevreemdend gevoel om hier te staan.”

Twee Vlaamse jongeren waren vlakbij de Notre Dame toen de brand uitbrak. “We wilden net een boottochtje nemen op de Seine toen we een bericht kregen van mijn papa dat er brand was. Dan was de rookpluim ook al goed te zien. Dan hoorden we ook de brandweerwagens die non-stop voorbij rijden. Er hangt ook een helikopter boven de Notre Dame”, zegt Valerie Ibhaduwebe (18) vanuit Parijs. “We zijn alsnog de boot opgegaan en dan zijn we heel dicht tot bij de kathedraal gevaren maar de boot is uiteindelijk teruggedraaid. Dan zagen we de vlammen, groene en gele wolken opstijgen”, vertelt Wibo De Meyer (18).

