TITELBAROMETER. Is Genk voor u nu titelfavoriet nummer één na zege in topper tegen Club Brugge?

Leider Genk maakte afgelopen zondag een statement in de topper tegen Club Brugge: 3-1. De Limburgse voorsprong bedraagt opnieuw vier punten en alles lijkt te herdoen: Genk, Club Brugge, Standard én Antwerp pakten allen 9 op 12 in Play-off 1. Wil dat ook zeggen dat Genk met nog zes matchen op het programma opnieuw uw titelfavoriet wordt? Of gelooft u toch in een titel voor Club Brugge, Standard of Antwerp?