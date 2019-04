Dit weten we al over de verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs

In de Notre-Dame in Parijs heeft maandagavond een zware brand gewoed. Een van de torens is bezweken, de bekende kathedraal lijkt volledig verloren. Maar hoe is het vuur ontstaan? En wat gebeurt er nu met een van de bekendste toeristische trekpleisters in de Franse hoofdstad? Alles wat we al weten over de verwoestende brand.

Hoe en wanneer is de brand ontstaan?

Het vuur zou maandagavond rond 18.50 uur ontstaan zijn in de kathedraal Notre-Dame in Parijs. Hoe de brand precies begonnen is, is nog zeer onduidelijk. Mogelijk hebben de renovatiewerken in het beroemde gebouw er iets mee te maken.

Het parket is intussen een onderzoek gestart om de precieze oorzaak van de verwoestende brand te achterhalen.

Is er zeker geen kwaad opzet in het spel?

Van kwaad opzet is er voorlopig geen sprake, hoewel daar nog geen honderd procent zekerheid over bestaat. Een politiewoordvoerder meldde maandagavond dat de brand vooralsnog niet als een terreurdaad wordt behandeld. Nadere details gaf hij niet.

Hoe ernstig is de situatie?

De vlammen hebben lange tijd vrij spel gehad in het eeuwenoude gebouw. De brandweer - aanwezig met in totaal 400 brandweermannen - kon maar moeilijk met het bluswater tot bij de brand raken.

Volgens een woordvoerder zal er van het eeuwenoude gebouw niks meer overblijven en is de Notre-Dame onherroepelijk verloren. Toen het bovenste deel van de beroemde vieringstoren Flèche instortte, werd de enorme omvang van de schade bevestigd.

BEKIJK. Het moment waarop de beroemde vieringstoren van de Notre-Dame instort

Foto: REUTERS

Zijn er slachtoffers?

Volgens Philippe Villeneuve, de hoofdarchitect van de renovatiewerken in de Notre-Dame, waren geen arbeiders aanwezig in de kathedraal toen de brand uitbrak. “Normaal gezien stoppen ze met werken rond 17.30 uur”, klinkt het. “In principe mocht er zich dus niemand meer in het gebouw bevinden. Maar we zijn niet honderd procent zeker dat dat wel degelijk het geval was.”

Over eventuele slachtoffers is dus nog niets concreet bekend.

Is een deel geschiedenis verloren gegaan?

Unesco noemt de Notre-Dame een “onschatbaar patrimonium” en “een belangrijke plaats van het katholiek geloof.”

Helaas is een bekend deel daarvan al verloren: de beroemde Flèche. De vieringstoren was 93 meter hoog en bestond uit maar liefst 500 ton hout en 250 ton lood.

De vlammen zijn voorlopig nog niet tot aan de schatkist van de kathedraal geraakt. “De heilige voorwerpen worden bewaard in de sacristie, normaal is er geen risico dat daar dingen verbrand raken”, zegt André Finot, woordvoerder van de Notre-Dame.

Wel wordt gevreesd voor de beroemde glas-in-loodramen van de kathedraal. “Mogelijk zijn drie van de mooiste exemplaren ter wereld maandagavond vernield”, klinkt het.