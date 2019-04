Club Brugge-trainer Ivan Leko ging uit zijn dak in Genk: “Siebe, voor wie ben je bang? Ik wil het nu horen!”

Club Brugge-trainer Ivan Leko pakte zijn jongens tijdens de rust van de topper tussen Genk en Club Brugge spijkerhard aan. Dat blijkt uit beelden van in de kleedkamer die Club Brugge zelf verspreidt in zijn videoreeks ‘We Never Walk Alone’.

Onder meer Siebe Schrijver, Mats Rits en Hans Vanaken kregen er duchtig van langs halfweg in de Luminus Arena. Op dat moment stond het nog 1-1 in het duel tussen de leider en de tweede in de stand, maar daar mochten ze vooral bij Club niet om mopperen. De bezoekers lagen onder in de duels en daar maakte trainer Leko zich flink kwaad om.

“Ze maken ons af”, klonk het boos bij de Kroaat. “En wij zijn bang om vooruit te voetballen, het is ongelofelijk.” Om zijn tirade vervolgens persoonlijk te maken. “Siebe (Schrijvers), voor wie ben je bang? Ik wil het nu horen! Eén tegen één winnen we geen fucking duel. Mats (Rits), je wint geen duels. Hans (Vanaken), je wint geen duels. Berge is twee meter groot en hij dribbelt jou?”