Wereldleiders reageren geschokt op catastrofe

President Macron omschrijft het als volgt: “De Notre-Dame is ten prooi gevallen aan vlammen. Dit raakt een hele natie. Ik ben in gedachten bij alle katholieken en bij alle Fransen. Zoals al mijn landgenoten ben ik triest te zien dat een deel van ons is verbrand.”

Sarkozy reageert ook geëmotioneerd. “Ik voel een diepe droefheid bij deze tragedie. Frankrijk is geraakt in haar vlees, in haar hart, in haar identiteit, in haar geschiedenis. Ik wil mijn verdriet delen met de katholieken en met alle Fransen voor wie de Notre-Dame een symbool is. Moge iedereen al mobiliseren om te helpen bij de wederopbouw.”

Ook president Trump reageerde snel op het vuur, hij gaf zelfs nog een tip mee aan de brandweerlui. “Vreselijke om de brand aan de Notre Dame te zien. Misschien kunnen blusvliegtuigen helpen. We moeten snel zijn!”

Charles Michel reageert op twitter. “Notre Dame in brand, immense emoties, Victor Hugo, een deel van de Franse en Europese geschiedenis. Mijn gedachten en mijn steun gaan uit naar onze Franse vrienden.”

De woordvoerder van de Duitse kanselier Angela Merkel merkt op dat de beelden pijn doen. Europees president Donald Tusk deelt die gedachte. ‘De Notre-Dame van Parijs is de Notre-Dame van heel Europa.’