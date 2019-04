Francken vergelijkt verwoestende brand met IS-terreur

De brand in de Notre Dame lijkt op het eerste gezicht accidenteel, terrorisme werd al snel uitgesloten. Theo Francken zag eerder wel een gelijkenis en vergeleek de brand met andere verwoestingen die IS pleegde op oude kloosters en Christelijke eigendommen.

Na de vernieling van de oudste kloosters en heiligdommen van het Christendom door IS in Syrië, verliezen we misschien wel hét mooiste en indrukwekkendste Christelijke monument in Europa, Wat een pikzwarte dag. pic.twitter.com/b9lhyuG9fw

De voormalig staatssecretaris kreeg onmiddellijk veel tegenwind: “polariserend en onnodig”, klinkt het.

Theo Francken nam de kritiek niet en deed er nog een schepje bovenop.

Wie hier een of andere beschuldiging in wil zien die doet maar lekker hysterisch, wat er in Notre Dame gebeurt is verschrikkelijk en verdrietig. Een soortgelijk verdriet overviel me toen IS oa Palmira deed ontploffen. Jammer voor zo'n prachtig symbool van het Christendom.