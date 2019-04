Waarom het blussen van de brand in de Notre-Dame zo moeilijk verloopt

Bij het vallen van de nacht is de brand in de Notre-Dame in Parijs nog steeds niet onder controle. Een aantal factoren zorgt ervoor dat het erg moeilijk is om de vlammen de baas te kunnen.

De brandweer is met 400 mensen uitgerukt, maar ze hebben het erg moeilijk. Bij een brand van dergelijke omvang komt namelijk veel meer energie vrij dan bij een gewone brand. Daardoor is het bijna onmogelijk om even dicht bij de vlammen te komen als eigenlijk zou moeten om snel te kunnen blussen.

Ook de aard en de ligging van het gebouw maken het blussen moeilijk. Zo is het moeilijk om het materiaal tot bij de kathedraal te krijgen, zegt een brandweerman in een gesprek met Franceinfo. Dat de muren van de kathedraal zo hoog zijn, maakt het blussen nog complexer.

Om zo dicht mogelijk bij de kern te komen, zijn de brandweermannen op een aantal nog niet brandende vleugels geklommen. Van daaruit proberen ze het vuur te bedwingen. De overige bluswagens moeten van buiten de muren van de kathedraal proberen de situatie onder controle te krijgen.

Geen vliegtuig

Al meteen na het uitbreken van de brand vroegen sommigen zich af waarom geen blushelikopters of blusvliegtuigen werden ingezet. Onder andere de Amerikaanse president Trump wees op die mogelijkheid.

Maar volgens de Franse civiele bescherming houdt die methode te veel risico in. Zo zou het water met zo’n kracht op het dak van de kathedraal vallen, dat de hele structuur het mogelijk zou begeven. Daardoor zou de ramp nog veel groter kunnen uitvallen. Het is dus de enige blusmethode die sowieso helemaal uitgesloten is, aldus de civiele bescherming.