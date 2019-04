Sponsors van Anderlecht maken zich zorgen

BNP Paribas, Proximus, Lotto, Audi, Allianz… Veel sponsors van Anderlecht zijn bezorgd. Bezorgd om de ontvlambare situatie met de boze supporters én om het missen van Europees voetbal. Dat levert hen imagoschade op en sommigen uitten die ongerustheid ook bij RSCA. Daar beloven ze de situatie aan te pakken.

Anderlecht is een club met standing. Het deed de sponsors dan ook pijn om te zien hoe RSCA-hooligans vrijdag Sclessin in brand staken. Neem nu BNP Paribas. De bank is al sinds 1981 shirtsponsor van paars-wit, maar wie wil met zulke praktijken geassocieerd worden? Of de Nationale Loterij? Die stapte recentelijk in en zal haar naam aan het Anderlecht-stadion geven – Lottopark – maar ze mikt uiteraard op positieve reclame.

Officieel wil geen enkel bedrijf reageren. Iedereen hield het bij “geen commentaar”. Maar dat sommige sponsors lieten weten dat de situatie niet meer mag ­escaleren, is duidelijk.

Hun ongerustheid is logisch. Na de onlusten in Luik riskeert Anderlecht niet alleen een forfaitnederlaag, maar ook minstens één match achter gesloten deuren. Misschien zelfs nog in deze Play-off 1. Voor de sponsors is dat niet alleen negatieve publiciteit, maar wat gaan ze doen met hun dure loges waar ze hun klanten uitnodigen? Dat geldt ook voor de vips met de abonnementen van 4.500 euro per jaar. Gaat Anderlecht een tegemoetkoming doen?

Als het zover komt, moet paars-wit hopen dat de sanctie pas voor volgend seizoen is. Zo moest Standard in 2016 achter gesloten deuren spelen tegen STVV, maar dat was in augustus en dus kon het de schade deels incalculeren.

Bij Anderlecht maken ze zich nog niet ongerust. “We hebben contact met onze sponsors. ­Niemand ziet graag gebeuren wat vrijdag gebeurde, maar we pakken de situatie aan. Er zijn geen consequenties.”

Europees shirt al besteld

Maar ook de sportieve situatie is complex. Zo staat Allianz alleen op de truitjes in Europa. Maar als Anderlecht niet Europees speelt, is Allianz zijn internationale visibiliteit kwijt en zal het daar niet voor betalen. “Onze sponsorcontracten houden rekening met verschillende scenario’s”, zegt RSCA.

En dan is er nog Joma. Het bedrijf volgt Adidas op als kledingsponsor en had een première in petto. Voor het eerst zou Anderlecht naast een thuis- en uitshirt ook een exclusief Europees shirt aan zijn fans presenteren. Het order is al geplaatst. ­Alleen: zonder Europa zal het de derde trui moeten gebruiken in de Belgische beker...