Club Brugge-spits Wesley gepolst voor Rode Duivels (in 2021)

Club Brugge-spits Wesley Moraes (22) heeft informeel de vraag gekregen of hij zich ter beschikking wil stellen van de Rode Duivels. De Braziliaan woont nu drieëneenhalf jaar in ons land en kan theoretisch na vijf jaar de Belgische nationaliteit aanvragen. Daarvoor moet hij in ons land gedomicilieerd blijven, ook na een eventuele transfer.

Wesley hoopt op een oproeping voor Brazilië, maar die is er nog niet gekomen. Na de WK-uitschakeling tegen België zijn de Goddelijke Kanaries nochtans bezig te verjongen. “Ik was er de laatste keer niet bij, maar ik hoop er nog altijd op”, zei Wesley onlangs in onze krant. “Misschien als ik goeie play-offs speel en scoor, dat ik er dan de volgende keer wel bij ben.”

Bondscoach Roberto Martinez beschouwt Wesley als een welkome aanvulling van zijn kern, zeker als Romelu Lukaku na 2020 zou stoppen bij de Duivels, maar ontkent dat hij er hem al heeft over aangesproken. Om in aanmerking te komen voor de Belgische nationaliteit moet Wesley ook een van de landstalen leren.