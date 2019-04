Marc Coucke lonkt weer naar Luciano D’Onofrio bij Anderlecht

Er lijken weer veranderingen op til bij Anderlecht. Mede-eigenaar Joris Ide kan zijn RSCA-aandelen (10,3 procent) verkopen aan François Fornieri van het farmaceutisch bedrijf Mithra. Die Luikse zaken-man is een goede vriend van Antwerp-manager Luciano D’Onofrio. Volgens RTBF wil Coucke zo weer een poging doen om D’Onofrio te halen als sportief directeur.

Dik een jaar geleden kocht Marc Coucke Anderlecht samen met zijn West-Vlaamse zakenpartner Joris Ide. Die investeerde ruim 10 miljoen euro en hoopte op termijn winst te maken. Volgens een schatting was de spelerskern zo’n 90 miljoen euro waard. Dat bedrag komt er momenteel niet uit. Volgens insiders deed Ide twee maanden geleden dan ook al niet mee aan de kapitaalsverhoging die Anderlecht doorvoerde. Sindsdien is zijn vertrek niet uitgesloten, maar Coucke wil zijn vriend een mooie exit geven met een kleine winstmarge.

Daarom werd/wordt gezocht naar een investeerder die de leemte kan opvullen en het nodige kapitaal kan inbrengen. François Fornieri lijkt de ideale kandidaat. Hij is de baas van het farmaceutisch bedrijf Mithra, waar Coucke zelf aandelen heeft, en het zou goed zijn om een Waalse investeerder te hebben naast verschillende Vlaamse en Brusselse geldschieters.

Maar misschien nóg interessanter: Fornieri is een goede vriend van Luciano D’Onofrio. Naar verluidt heeft Coucke de hoop nog niet opgegeven dat die op termijn de sportief directeur van RSCA zou worden. Met de eventuele komst van Fornieri kan hij nu wat druk zetten. Wat er dan met Arnesen moet gebeuren, is minder duidelijk.

Zowel Ide als Fornieri ontkende gisteren een op til zijnde deal, maar Anderlecht reageerde: “We geven geen commentaar op een eventuele transactie tussen privépersonen.”

Zelfs als Fornieri straks naar Anderlecht komt, is het nog geen zekerheid dat D’Onofrio in zijn spoor volgt naar Brussel. De Italo-Belg bouwde met zijn netwerk veel krediet op bij Antwerp en wordt daar erg gewaardeerd door Paul Gheysens. Vraag is ook hoe de Anderlecht-fans zouden reageren op zijn Standard-verleden. Luciano zat in het buitenland en gaf geen commentaar.