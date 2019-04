CLUBNIEUWS. Gegeerde Kortrijk-spits moet zeven miljoen kosten, Adzic scoort hattrick voor beloften Anderlecht

Bologna heeft een transfersom van zeven miljoen euro op het hoofd van Felipe Avenatti (25) geplakt, die bij KV Kortrijk al aan twaalf goals zit.

KV KORTRIJK. Gegeerde Avenatti moet 7 miljoen kosten

Felipe Avenatti (25) zit bij KV Kortrijk aan 12 goals en 2 assists. De Uruguayaan van 1,96 meter met goede voeten heeft een zeldzaam profiel als targetspits. Logisch dus dat hij de aandacht trekt van zowat alle Belgische topclubs. Avenatti is wel nog eigendom van Bologna – Kortrijk huurt hem een jaar – en de Italianen hebben geld geroken. Bologna plakt een prijs van liefst 7 miljoen euro op zijn hoofd.

In de omgeving van Avenatti valt te horen dat op Genk na alle PO1-clubs interesse tonen, maar dat er nog met niemand een akkoord is. In januari belde Anderlecht-manager Frank Arnesen wel al eens naar Kortrijk en Standard probeerde hem toen zes maanden te huren voor het bedrag van 250.000 euro.

Vandaag laatste ondervragingen in zaak Propere Handen

Het onderzoek dat de voetbalbond voert naar matchfixing in de zaak Propere Handen zit in de laatste rechte lijn. Vandaag zijn er nog ondervragingen gepland op de bond, daarna wordt het dossier afgesloten en aan het bondsparket doorgespeeld. In bondskringen valt te horen dat bondsprocureur Kris Wagner net voor of net na het paasweekend zal communiceren over de procedure en de mogelijke straf die betrokken clubs als KV Mechelen Waasland-Beveren boven het hoofd hangt. Het bondsonderzoek loopt sinds november, in totaal werden meer dan honderd spelers, trainers en bestuursleden van verschillende clubs ondervraagd.

ZULTE WAREGEM. Harbaoui maakt zich kwaad op Dury

Aly Samatta heeft met zijn 21ste goal tegen Club weer één keer meer gescoord dan Hamdi Harbaoui, die bij Zulte Waregem bankzitter is door het rotatiesysteem van Francky Dury. En dat zint de Tunesiër, die voor de derde keer topscorer kan worden, niet. “Veel dank voor uw geweldige hulp”, schreef hij in een tweet, gericht aan Dury. Die zal er hem vandaag over aanspreken. “Dat roteren in PO2 was afgesproken. Bovendien: Hamdi pakte bij zijn invalbeurt al zijn derde kaart op vier matchen, waardoor hij de komende match geschorst is. Daar had hij ook aan mogen denken.”

ANDERLECHT. Hattrick voor Adzic

Anderlecht speelde met zijn niet-titularissen tegen OH Leuven. Op het veld liepen grote namen rond, zoals Zulj, Cobbaut, Najar, Sanneh… Opvallend was dat Obradovic en Dimata niet meededen. Dimata door blessure, maar Obradovic zat vrijdag in Luik wel op de bank. Hij moet zondag misschien spelen tegen Gent nu Kara geschorst is. De match eindigde op 4-2 met een hattrick voor linksbuiten Adzic, die nog nooit in de A-kern zat. Saelemaekers was ook sterk.

Voor Zakaria Bakkali zit het seizoen erop. De flankaanvaller blijft pijn hebben in de knie en kan niet versnellen. Een operatie is niet uitgesloten.