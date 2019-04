Nyrstar (bijna) gered, kleine belegger (zeker) de klos

Zoals voorspeld heeft Nyrstar-hoofdaandeelhouder Trafigura de controle genomen over het noodlijdende zinkbedrijf. De Nederlandse grondstoffenhandelaar zorgt voor een “overbruggingsfinancieringsfaciliteit” van 250 miljoen dollar en richt een nieuwe Britse vennootschap op, NewCo, waarin het 98 procent van de aandelen in handen krijgt. Voor de kleine aandeelhouders blijft er zo goed als niets over. Of, zoals de groep het zelf meldt in zijn persbericht: “Gezien (...) de aanzienlijke financieringsbehoeften van de groep, zullen de huidige aandeelhouders in zeer belangrijke mate verwaterd worden, wat zal resulteren in heel beperkt economisch herstel voor de aandelen”.

Al was het kiezen tussen de pest en de cholera, want het alternatief is “insolventie van de vennootschap en de groep” – versta: een faillissement. En daarvan wordt verwacht dat het “zal resulteren in aanzienlijke schade aan de klanten, leveranciers en 4.100 werknemers, in een zeer aanzienlijk waardeverlies voor alle financiële stakeholders, en een volledig verlies voor de aandeelhouders”. Geen wonder dus dat het aandeel maandagochtend, toen het nieuws bekend werd, ruim de helft van zijn waarde verloor. En de aandeelhouders waren al niet verwend: sinds de beursgang in 2007 ging al ruim 99 procent van Nyrstars beurswaarde in rook op (zie infografiek).

Pompen of verzuipen

De vakbonden ABVV Metaal en ACV-CSC Metea verwelkomen alvast de overname door de hoofdaandeelhouder. “Wij zeggen al langer dat de schuldenlast van de groep een goed draaiende fabriek naar beneden haalt, dus dit is een goede beslissing”, klinkt het.

Volgens Hans Vaneerdewegh van de socialistische vakbond heeft Trafigura al te kennen gegeven te zullen investeren in de Balense vestiging: “Het is goed nieuws voor de werknemers dat een grote schuldenlast van de schouders van de groep valt.” Zijn collega van de christelijke vakbond verwacht dat de overname voor wat stabiliteit zal zorgen in de onderneming. “Het is pompen of verzuipen voor Nyrstar,” zegt hij. “Dat er nu een oplossing voor de schuldenlast gevonden wordt, is een goede zaak.”

Toch is de kogel hiermee nog niet definitief door de kerk. De regeling voorziet dat de huidige obligatiehouders, bij wie Nyrstar voor 955 miljoen euro in het krijt staat, dik veertig procent van die schulden kwijtschelden. Driekwart van hen moet daarmee instemmen. Dat moet duidelijk zijn tegen 29 april.