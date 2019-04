Van negen tot negen, zes dagen op zeven: niet meer met alle Chinezen

Het gebeurt zelden dat op Chinese sociale media massaal protest de kop opsteekt én door de overheid getolereerd wordt. De voorbije dagen hebben de techreuzen van China een stortvloed van klachten over zich gekregen. Over het Spartaanse werkregime dat er heerst, 996 genoemd. Dat staat voor werken van 9 tot 9, 6 dagen per week. De CEO’s reageerden als door een wesp gestoken. “Mensen die comfortabel 8 uren kloppen, hebben we niet nodig.”