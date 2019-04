700 jaar geschiedenis in paar uur tijd verdwenen

“ De Kerk loopt leeg, de Notre-Dame bleef volk trekken”

“De kerk is verwoest, er zal niks meer van overblijven.” Het is 20 uur en een woordvoerder van de kathedraal is in tranen. Nog geen twee uur na de eerste berichten van een brand in zijn Notre-Dame sijpelt het besef al binnen: het is voorbij. De reactie toont aan hoe snel het vuur om zich heen greep. Een groot stuk van de kathedraal stond in stellingen voor renovatiewerken van de Vieringstoren, en op zolder zouden de eerste vlammen ontstaan zijn. Wat die eerste vonk veroorzaakte, is nog onduidelijk, maar de brandweer acht een verband tussen werken en vuur waarschijnlijk. Het dakgebinte – van hout en staal – vatte vrijwel meteen vuur. Vanaf dat moment gaat het erg snel. Rond vijf voor acht stort de 93 meter hoge Flêche, de Vieringstoren, in. Spectaculaire beelden, die bevestigen wat iedereen al denkt: dit komt niet meer goed.

AFP

Intussen zijn 400 brandweermannen druk in de weer met water, pomp en evacuatiebevelen. Het hele Ile de la Cité wordt ontruimd. Maar zonder dat dat echt kan baten. Donald Trump doet de ogen rollen: “Zet blusvliegtuigen in”, tweet hij. Maar volgens de civiele bescherming is dat net de slechtste optie, omdat het gewicht van het water het beschadigde bouwwerk zou doen instorten. Intussen brandt een nationaal symbool af voor de ogen van duizenden Parisiens en miljoenen toeschouwers die de ramp wereldwijd volgen. O ironie: net vorige week werd een brandoefening gehouden. Slachtoffers werden gisteravond niet gemeld, al kon de woordvoerder van de kathedraal niet garanderen dat er niemand meer binnen was. Het parket stelde een onderzoek in naar de oorzaak, maar van een terreurdaad is vooralsnog geen sprake.

Het belang van de kathedraal kun je amper overschatten. Meest bezochte monument in héél Europa. Dertien miljoen toeristen per jaar, die het gebouw een plaatsje gaven op hun meest romantische selfies. De bouw werd in de twaalfde eeuw gestart, en zoals dat met bouwwerken van zulke omvang gaat, duurde het nog tot 1345 voor het Gotische monument helemaal af was.

In de eeuwen die volgden, zou de kerk uitgroeien tot symbool van de Franse geschiedenis. Ten tijde van de Franse Revolutie werd de kerk plots een Tempel van de rede en moesten tal van kunstwerken eraan geloven. Napoleon Bonaparte wilde de kathedraal wél weer in ere herstellen en koos ze uit om zich tot keizer uit te roepen. En daarna slaagde Victor Hugo erin om de populariteit helemaal nieuw leven in te blazen. Zijn Klokkenluider van de Notre-Dame maakte de kerk voor héél Frankrijk onsterfelijk. De kerk werd zo de logische keuze voor staatsbegrafenissen, van presidenten als Charles De Gaulle en François Mittérand. Uiteindelijk bracht zelfs Disney met zijn bewerking van het klokkenluiderverhaal het gebouw wereldwijd naar een volgende generatie. In 2016 stond dezelfde buurt al in rep en roer, toen een imminente aanslag verijdeld werd, toen stond een auto met gasflessen in de koffer geparkeerd. Het gebouw bleef al die tijd toch ook gewoon kerk: tot gisteren vonden er nog elke dag vijf erediensten plaats, op zondag zelfs zeven.

Vandaag blijft de legende overeind, maar schiet er van de stenen weinig over. De glas-in-loodramen zouden verloren zijn, of er van de kunst binnen veel te redden valt is nog een vraagteken. En dat voelen alle Fransen, president Emmanuel Macron voorop. Hij stelde een belangrijke persconferentie meteen uit en reageerde later erg geëmotioneerd op Twitter: “Dit beroert de gevoelens van heel het land. Mijn gedachten zijn bij alle katholieken en alle Fransen. Zoals al mijn landgenoten ben ik triest om dit deel van ons te zien branden.”