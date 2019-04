De schade na de brand die maandagavond rond 19 uur uitbrak in de Parijse Notre-Dame-kerk is enorm, maar de meer dan 400 brandweermannen kregen het vuur dinsdagochtend in alle vroegte eindelijk onder controle. Emmanuel Macron zegt dat het ergste vermeden is. "Maar de heropbouw van de kathedraal zal enkele decennia duren", zegt de Franse president. Volg de ontwikkelingen hier op de voet.