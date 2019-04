Tweeduizend Belgische militairen blootgesteld aan giftige dampen

Bijna tweeduizend Belgische militairen zijn in Afghanistan blootgesteld aan giftige rook uit een burn-pit. Dat bericht De Morgen dinsdag.

In het Midden-Oosten, voornamelijk in Afghanistan en Irak, verbrandden buitenlandse militairen hun afval in openlucht in een uithoek van hun kamp. Ook op Kandahar Airfield, een basis in Afghanistan waar tussen 2008 en 2012 1.938 Belgische militairen verbleven.

Intussen zijn duizenden Amerikaanse en honderden Nederlandse (oud-)militairen ervan overtuigd dat die giftige rook hun lichaam heeft aangetast. Een officieel Amerikaans meldpunt kreeg 172.000 meldingen binnen. In Nederland denken 200 militairen dat ze ziek zijn geworden tijdens missies in Afghanistan en Irak.

Het Belgisch leger heeft geen weet van “ernstige of blijvende gezondheidsklachten” gerelateerd aan burn-pits, reageert de persdienst. Bovendien bleek uit een onderzoek uit 2011 dat de luchtvervuiling in Kandahar “binnen de grenzen” viel.

Maar milieu-epidemioloog Tim Nawrot en toxicoloog Jan Tytgat concluderen in De Morgen dat het rapport twijfelachtig is. Ferre van de Nadort, een jurist en voormalige beroepsmilitair die in Nederland onderzoek heeft verricht naar burn-pits, is overtuigd dat er ook Belgen ziek moeten zijn. “Op Kandahar Airfield werkten en sliepen ze naast de Nederlanders.”