Veel verkeersboetes blijven onbetaald door nieuw systeem

Iedereen die geflitst wordt via een mobiel of vast toestel, wordt zonder uitzondering vervolgd. Dat zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van FOD Justitie, nadat VTM NIEUWS maandag had gemeld dat mensen die hardnekkig weigeren hun verkeersboetes te betalen, daar weg mee lijken te komen.

Vorig jaar zijn in ons land vijf miljoen boetes verstuurd, een record dankzij het nieuwe computersysteem dat alles automatisch verwerkt.

Het nieuwe computersysteem dat ervoor moest zorgen dat wanbetalers automatisch een bevel tot betaling krijgen, werkt nog altijd niet, zo meldde VTM NIEUWS. “Dat veel verkeersboetes onbetaald blijven door het nieuwe systeem is niet correct. Integendeel, er zijn meer verkeersboetes uitgeschreven en door de informatisering is de keten gesloten”, zo zegt Landtsheere. “Iedereen die geflitst wordt via een mobiel of vast toestel, wordt zonder uitzondering vervolgd.”

“Op dit moment wordt het bevel tot betalen technisch geïmplementeerd in het computersysteem van justitie. De FOD Justitie zal het ‘bevel tot betalen’ eerst testen in enkele pilootparketten vooraleer dit in te voeren bij alle parketten”, luidt het.

“Dossiers die niet vrijwillig werden betaald door de overtreder worden bijgehouden en uitgestuurd wanneer technisch alles klaar is om het bevel tot betalen te lanceren. Verschillende parketten hebben in afwachting van de lancering van het bevel tot betalen besloten om overtreders op een klassieke manier voor de politierechtbank te dagvaarden. Alle overtreders zullen sowieso vervolgd worden voor hun boete”, klink het nog.