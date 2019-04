Parijs ontwaakt. In shock, met een onthoofde skyline en met maar één vraag: wat rest er nog van onze Notre-Dame? De hele nacht door werden er wakes gehouden langs de oevers van de Seine, werd er gezongen en gebeden. Maar met het daglicht, zal de schade pas echt duidelijk worden.

De immense rookpluim waarmee Parijs de nacht in dook, is weg wanneer de Franse hoofdstad zich op gang trekt. Parijs bruist altijd, zelfs ’s morgens vroeg, maar nu is het er nog drukker in de straten. Mensen die vroeg moeten gaan werken, zijn nog wat eerder opgestaan en maken een ommetje langs de plaats van het onheil. Onder de arm vaak een krant met daarop hun Notre-Dame in de vlammenzee en koppen zoals ‘Notre Drame’. “Slecht geslapen”, vertellen ze aan journalisten van de Franse ochtendjournaals. “Je bent er de hele nacht mee bezig en wil weten wat nog rest.” Dus gaan ze zien, en stellen ze vast dat beide torens nog rechtstaan. Maar dat is het dan ook. Het slechtst mogelijke scenario is vermeden, maar de aanblik is triest. “C’est immense”, klinkt het bij de vele passanten. “Wat een drama.” Twee derde van het dak is weg en op de eerste beelden van het interieur is te zien is hoe de structuur van de kathedraal dan wel overeind bleef, maar dat de vlammen zwaar uithaalden.

Om drie uur ’s nachts kwam wel al het bevrijdende nieuws dat de brand onder controle was. Op dat moment klonk een luide zucht door Parijs. En applaus voor de brandweermannen en -wagens die op en af reden langs de vele wakes in de hoofdstad.

BREAKING: Video shows Parisians applauding firefighters fighting Notre Dame fire. pic.twitter.com/VfujrI3KAu — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 15 april 2019

Want de hele nacht waren mensen wakker gebleven om te bidden en te zingen. Parijzenaars, maar ook toeristen. Of mensen die vanuit alle hoeken van Frankrijk waren afgezakt. Op de Franse zender France 2 vertelt een jonge timmerman uit Compiègne hoe hij met zijn fiets naar Parijs was gereden. “Tachtig kilometer, maar ik moest hier zijn.” Het is maar één van de vele getuigenissen over hoe diep Frankrijk “in het hart geraakt is”.

People praying in front of #Notre_Dame_cathedral_fire pic.twitter.com/Lf3BiFKXFf — Fadhel Alyunis Post (@fapost) 15 april 2019

Maar met het aanbreken van de dag, recht Parijs ook de rug, wordt er al aan de toekomst gedacht. “De kathedraal wordt opnieuw opgebouwd”, liet president Macron weten. Een werk dat zonder twijfel tientallen jaren zal duren en hopen geld zal kosten. Maar de solidariteit is groot. Er wordt een rekening geopend waarop iedereen kan storten en nu al liet de Franse miljardair François-Henri Pinault - de man achter luxemerken zoals Gucci en Yves Saint Laurent - weten dat hij 100 miljoen euro schenkt voor de heropbouw.