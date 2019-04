Franse pers treurt om nationaal symbool

Frankrijk wordt wakker in een roes. Er is maar één onderwerp dat het nieuws domineert. Op alle voorpagina’s prijkt hun Notre-Dame in een zee van vuur. De beelden van de wereldberoemde vieringstoren ‘Flèche’, die het gisterenavond begaf, raakt veel Fransen in het hart.

De krant La Liberation opent op dinsdag met de titel ‘Notre Drame’. Twee woorden die in binnen- en buitenlandse pers opduiken. Een beeld van de beroemde Flèche staat bij hen centraal op de voorpagina. Voor de Fransen een moment waarop de ernst van de brand duidelijk werd.

Notre dramehttps://t.co/zZqMuLvCMK

Le Figaro start de dag met ‘Notre Dame de Paris: Le désastre’ en spreekt ook van ‘Notre Dame de la tristesse’. Opnieuw staat de Flèche centraal op de voorpagina. Journalist Etienne de Montety schrijft dat “de emotie immense is” in Frankrijk en “gelovig of niet, kunstliefhebber of niet, de ontzetting is dezelfde: iets van schoonheid, grootsheid, de ziel van Frankrijk is in rook opgegaan, en dat nieuws maakt ons ontzettend triest.”

Foto: Le Figaro

“Notre-Dame des larmes” staat er te lezen bij Le Parisien. Vrij vertaald: “Notre-Dame in tranen.” Zij schreven negen pagina’s over het drama. De feiten, de geschiedenis en de emoties bij de Fransen na de brand die hun kathedraal verwoestte.

About #NotreDameFire :

- Fire under control and «partially» put out at 3:30 pm, fire services said

- Cathedral's roof is destroyed

- «We will rebuild Notre Dame», said Emmanuel Macron

- Family Pinault (Kering) is willing to give 100 million euros

https://t.co/v8Sa2hJ7VG

Bij de zakenkrant Les Echos spreken ze van ‘La tragédie de Paris’ en staat de Flèche weer centraal. Bij La Croix, een katholieke krant, is de titel ‘Le coeur en cendres’ ofwel ‘Het hart in as’. De hoofdredacteur Guillaume Goubert merkt op dat Frankrijk, “dat diep geseculariseerd is, ontchristend, zich erg droevig voelde worden toen het een kerk in vlammen zag. (...) We kunnen erover wedden: de Notre-Dame van Parijs zal uit haar as herrijzen. Een heel volk zal daarover waken. Een heel volk zal het vieren als ze haar deuren heropent.”

Ook Midi Libre spreekt van ‘La tragédie de Paris’ en zij schrijven dat “het hele volk weent om een symbool van Frankrijk. Alsof geloof moet wijken voor de kracht van erfgoed. Dit is het bewijs dat onze gemeenschappelijke waarden weten hoe ze samen moeten komen.”

La Une de @Midilibre de ce mardi 16 avril consacrée à l'effroyable incendie qui a ravagé l'un des symboles de la France, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Immense tristesse 😢

Ook veel andere buitenlandse kranten besteden ruimschoots aandacht op hun voorpagina aan de brand in de Notre-Dame. “Inferno verwoest Notre-Dame” titelt The Guardian. De Britse tabloid The Sun zet de kop “Notre Doom” bij een paginagrote foto van de instortende torenspits. “Vlammen verwoesten Notre Dame, symbool van de Europese cultuur”, schrijft de Spaanse krant El País.